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Орловское «Безмолвие» в числе победителей

Артисты ОГАТ им. Тургенева стали лауреатами московского театрального фестиваля-конкурса спектаклей по произведениям И.С. Тургенева «Тургеневская театральная Москва».


Спектакль «Безмолвие» по рассказу "Муму" стал лауреатом в номинации «За лучшее воплощение произведения И С. Тургенева». А исполнитель роли Герасима Антон Карташев был отмечен в номинации «За лучшую мужскую роль».

Напомним, премьера спектакля «Безмолвие» состоялась 6 ноября 2018 года. Постановкой занимался актер театра Антон Карташев, это его режиссерский дебют. В спектакле занята молодежная часть труппы.
Фото: проект «Пять звезд»




Анастасия Дорохова
14 декабря 2019 года
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