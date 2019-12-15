Орловское «Безмолвие» в числе победителей Артисты ОГАТ им. Тургенева стали лауреатами московского театрального фестиваля-конкурса спектаклей по произведениям И.С. Тургенева «Тургеневская театральная Москва».





Спектакль «Безмолвие» по рассказу "Муму" стал лауреатом в номинации «За лучшее воплощение произведения И С. Тургенева». А исполнитель роли Герасима Антон Карташев был отмечен в номинации «За лучшую мужскую роль».



Напомним, премьера спектакля «Безмолвие» состоялась 6 ноября 2018 года. Постановкой занимался актер театра Антон Карташев, это его режиссерский дебют. В спектакле занята молодежная часть труппы.

Фото: проект «Пять звезд»









Анастасия Дорохова

14 декабря 2019 года



