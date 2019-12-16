Орловская школьница получила спецприз за лучший новогодний рисунок В московском Музее Победы 14 декабря наградили победителей конкурса "Нарисуй Елку Победы". Рисунок Яны Колесниковой из Мценска получил спецприз "Новогоднее настроение" от Почты России.





Всероссийский детский конкурс «Нарисуй Елку Победы» проводили Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» с 10 октября по 10 ноября 2019 года. Свои работы прислали почти 1300 юных художников от 7 до 17 лет из 60 регионов России, а также Испании, Италии, Канады, Республики Беларусь, Украины, Турции, Франции, Швеции. Ребята нарисовали, как в далеком декабре 1944 готовились к встрече победного Нового года.

«Моя прабабушка Тамара рассказывала мне о том, как она встречала Новый, 1946 год. "Послевоенное время было тяжёлое, голодное, везде царила разруха, но всем, особенно детям, хотелось праздника и подарков. Но не было ёлочных игрушек, гирлянд и прочей всякой мишуры, по этому мама испекла из пресного теста печенье в форме бубликов, кругляшек, звёздочек и развесила их на ёлку. Мы с братом и сестрой вырезали гирлянды из старых газет. Мы очень ждали праздник и новогодних чудес, но мама нас пожалела и подарила подарки раньше полуночи. Мы - были счастливы... Моя сестра получила сделанную мамой куклу, брат новые ботинки, а я новую вязаную кофту. Мы сидели под нарядной ёлкой и пересматривали папины письма и награды, благодаря его за то, что впереди у нас мирное и счастливое будущее», - написала в истории создания своей работы Яна Колесникова.





Орловское Информбюро

15 декабря 2019 года



