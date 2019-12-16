понедельник 16.12.2019 14:12:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орловский Росреестр стали обращаться чаще в электронном виде

Качество и доступность предоставления государственных услуг - для орловского Росреестра это стало ключевыми критериями работы в уходящем году.


На протяжении нескольких последних лет управление регулярно и целенаправленно проводит целый комплекс мер, которые предусматривают повышение эффективности процедур государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.

Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области: «Срок государственной регистрации прав и постановки на кадастровый учет снижен до четырех дней. Доля государственных услуг Госреестра, предоставляемых через МФЦ, составляет почти сто процентов. Это обеспечивает развитие бесконтактных технологий общения с заявителями и позволяет снизить коррупционные риски».

Значительно снизилось количество принятых решений о приостановлении и отказе в осуществлении государственного кадастрового учета и регистрации прав. Сегодня это показатель не более 1%. А вот число обращений поступивших в Росреестр в электронном виде наоборот увеличилось, причем более чем в 2,5 раза.


Оксана Гранн
16 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.