В Орловский Росреестр стали обращаться чаще в электронном виде Качество и доступность предоставления государственных услуг - для орловского Росреестра это стало ключевыми критериями работы в уходящем году.





На протяжении нескольких последних лет управление регулярно и целенаправленно проводит целый комплекс мер, которые предусматривают повышение эффективности процедур государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.



Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области: «Срок государственной регистрации прав и постановки на кадастровый учет снижен до четырех дней. Доля государственных услуг Госреестра, предоставляемых через МФЦ, составляет почти сто процентов. Это обеспечивает развитие бесконтактных технологий общения с заявителями и позволяет снизить коррупционные риски».

Значительно снизилось количество принятых решений о приостановлении и отказе в осуществлении государственного кадастрового учета и регистрации прав. Сегодня это показатель не более 1%. А вот число обращений поступивших в Росреестр в электронном виде наоборот увеличилось, причем более чем в 2,5 раза.





Оксана Гранн

16 декабря 2019 года



