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Орловцам предлагают провериться на онкологию

21 декабря Орловский областной онкологический диспансер совместно с Российским онкологическим центром имени Блохина (г. Москва) проводит день ранней диагностики злокачественной меланомы кожи. Планируется конференция и бесплатный консультативный прием граждан.


Выявленных на ранних стадиях случаев меланом стало больше, чем в прошлом году. Меланома самый коварный вид рака кожи, и чем раньше обнаружено заболевание, тем лучше результат лечения.

Сергей Серегин, врач-онколог Орловского областного онкологического диспансера: «Консультативный прием будут вести коллеги из онкологического центра, профессора, совместно с онкологами Областного онкологического диспансера. Мы планирует не только визуальный осмотр пациентов, но и использование дерматоскопии это метод ранней диагностики злокачественной меланомы».

Консультативный прием будет проходить в Орловском онкологическом диспансере 21 декабря с 12 часов. Те пациенты, у которых есть плоские темные растущие родинки, могут исключить злокачественный процесс на консультации у московских и орловских онкологов. Запись на прием возможна с 9.00 до 14.00 по телефону 45-81-13.


Елена Литинская
16 декабря 2019 года
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