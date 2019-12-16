Стали известны подробности страшного ДТП под Орлом Авария произошла в субботу утром на автодороге Орел-Ефремов.





14 декабря в 9:50 водитель 1970 г.р., управляя автомобилем «Форд Фьюжн» следовал по автодороге Орел - Ефремов и в районе 28 км выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115», который следовал во встречном направлении. В результате столкновения указанных транспортных средств, следовавший за автомобилем «Форд Фьюжн» сзади попутно автомобиль «ГАЗ 2705», допустил опрокидывание.



В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля «Форд» получили телесные повреждения. Пострадали также и пассажиры «ВАЗа» - 12-летний мальчик и женщина 44-х лет. 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ» и 54-летняя женщина пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 35 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека погибли, 12 ранено, среди них 1 ребенок.





Орловское Информбюро

16 декабря 2019 года



