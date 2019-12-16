Непогода не позволила водителю увидеть припаркованный КАМАЗ ДТП произошло 14 декабря в 17:30.





56-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21054, двигался по автодороге Долгое - Вышнее Ольшанное - Кр. Плота. Он не учел видимость, состояние проезжей части и метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на транспортное средство КАМАЗ с прицепом, стоящий на проезжей части ближе к правому краю. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» и пассажир получили травмы, доставлены в медицинское учреждение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 35 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека погибли, 12 ранено, среди них 1 ребенок.





Орловское Информбюро

16 декабря 2019 года



