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Непогода не позволила водителю увидеть припаркованный КАМАЗ

ДТП произошло 14 декабря в 17:30.


56-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21054, двигался по автодороге Долгое - Вышнее Ольшанное - Кр. Плота. Он не учел видимость, состояние проезжей части и метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на транспортное средство КАМАЗ с прицепом, стоящий на проезжей части ближе к правому краю. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» и пассажир получили травмы, доставлены в медицинское учреждение.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 35 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека погибли, 12 ранено, среди них 1 ребенок.


Орловское Информбюро
16 декабря 2019 года
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