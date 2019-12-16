В Орле пешеход нарушил правила и попал под колеса ДТП произошло на Комсомольской.





14 декабря в 17:30 водитель, управляя автомобилем «Форд Фьюжн» следовал по ул. Комсомольской и в р-не дома №13 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, не госпитализирован.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 35 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека погибли, 12 ранено, среди них 1 ребенок.





Орловское Информбюро

16 декабря 2019 года



