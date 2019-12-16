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Два человека погибли в ДТП на трассе М-2 «Крым»Авария произошла в Орловской области 15 декабря в 16:15.
31-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус» двигался по автодороге М-2 «Крым», и, совершая обгон впереди идущего транспортного средства, выехал на встречку, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21053», после чего «Форд» допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Ноут».
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» скончались до приезда скорой помощи, еще один пассажир автомобиля «ВАЗ» и водитель автомобиля «Форд» с телесными повреждениями доставлены в Кромскую ЦРБ.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 35 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека погибли, 12 ранено, среди них 1 ребенок.
Орловское Информбюро
16 декабря 2019 года