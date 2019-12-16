Два человека погибли в ДТП на трассе М-2 «Крым» Авария произошла в Орловской области 15 декабря в 16:15.





31-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус» двигался по автодороге М-2 «Крым», и, совершая обгон впереди идущего транспортного средства, выехал на встречку, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21053», после чего «Форд» допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Ноут».



В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» скончались до приезда скорой помощи, еще один пассажир автомобиля «ВАЗ» и водитель автомобиля «Форд» с телесными повреждениями доставлены в Кромскую ЦРБ.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 35 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека погибли, 12 ранено, среди них 1 ребенок.





Орловское Информбюро

16 декабря 2019 года



