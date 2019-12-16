В Орле автомобиль сбил попутчика ДТП произошло в темное время суток. Пешеход попал в реанимацию.





15 декабря в 18:35 водитель 1987 г.р., управляя автомобилем «Датсун», следовал по ул. Садовой и в районе дома № 7 произошел наезд на пешехода, который двигался попутно по краю проезжей части. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимационное отделение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 35 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека погибли, 12 ранено, среди них 1 ребенок.





Орловское Информбюро

16 декабря 2019 года



