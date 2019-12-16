Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Прикасаясь к святыне, мы можем глубже увидеть себя» В Орел прибыла частица пояса Пресвятой Богородицы. Святыня находится в кафедральном соборе Ахтырской иконы Божией Матери до 17 декабря.





По преданию, пояс был сплетен из шерсти руками самой Пречистой Девы. Находился в Константинополе, затем в Грузии, Италии, Сербии, сейчас хранится в Ватопедском монастыре на Афоне. А потому прибытие на несколько дней великой святыни на Орловщину для православных христиан не что иное как великий праздник.



Попросить помощи в решение важного вопроса, просьба излечиться от болезни, поддержка в решении стать на путь истинный - каждый присутствующий прикасаясь к великой святыне, просил о самом сокровенном и главном.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Когда мы с этой святыней соприкасаемся, мы, конечно же, начинаем себя гораздо глубже, гораздо понятийнее видеть, видеть немощи свои, грехи, и мы начинаем приходить в разум истинный».

Часть пояса Пресвятой Богородицы и мощи праведных Иоакима и Анны, которые находятся в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге, в Орел прибыли в рамках просветительской программы «Духовная связь», которая объединяет епархии Центрального федерального округа.



Павел Ефремов, эксперт синодального отдела по делам молодежи русской православной церкви: «Сама программа «Духовная связь», в рамках которой привозится святыня, реализуется в русской Церкви с 2013 года. За эти годы мы наработали достаточно большой опыт совмещения привнесения святыни и каких-то образовательных программ для молодежи».

Уже сегодня в рамках «Духовной связи» студенты встретятся с экспертами синодального отдела Русской православной церкви. Такие беседы - тоже часть просветительской программы.



Ковчег с частицей пояса Богородицы в Орле пробудет до 17 декабря, а дальше отправится в Брянск.





Юлия Опанасюк

16 декабря 2019 года



