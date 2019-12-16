Орел завершил Год Театра В минувшую пятницу на одной сцене собрались актеры всех орловских театров. Торжественная церемония прощания с Годом Театра прошла в «Свободном пространстве».





В Орле - четыре театра, и каждый из них провел прошедший год достойно. Например, хозяева площадки церемонии закрытия - театр «Свободное пространство» - за год показал зрителю 10 премьерных спектаклей.



Сергей Пузырёв, главный режиссёр театра «Свободное пространство»: «Была такая стахановская пора. Но дело не в том, что мы стремились максимально много сделать - так складывались обстоятельства: у нас и большая, и малая сцена, и малые формы, и большие спектакли. Поэтому в общем количестве получилось десять».

Также этот год принес театральной труппе несколько Гран-при разных театральных фестивалей.



В Орловском театре кукол - другой повод для радости.

Екатерина Морозова, директор Орловского театра кукол: «У нас большое событие. В Год Театра к нам пришло пополнение - это наши молодые актеры, и в связи с этим мы уже делаем постановку для подростков».

Всем гостям, которые пришли не церемонию закрытия, вручали газету «Театральная правда». Это спецвыпуск, посвященный самым интересным событиям в этом году. А первым обратился к зрителям председатель Росийского Союза театральных деятелей Александр Калягин: «Конечно, жаль, что мы движемся к финалу, но я бы хотел, как это говорят на театральным языке, чтобы это был открытый финал».



Конечно, с закрытием Года Театра - театр не закончится и не перестанет существовать. Эту мысль подтвердили все номера праздничного концерта - артисты всех театров признавались в любви к искусству, которому посвятили жизнь, и своему зрителю. Для театра «Русский стиль» и студенческого театра «Ювента» Год Театра совпал с юбилеями. 25 и 20 соответственно.



Наталья Смоголь, главный режиссер студенческого театра «Ювента»: «Я надеюсь, что не мы, не зрители не будем акцентироваться на том, что год уходит. Мы будем продолжать работать, у нас есть планы».

Этот путь многие выбрали для себя ответственно и навсегда. Самым ярким артистам за успешные роли и прекрасное воплощение образов вручили благодарности от областной власти. Наградили также и победителей творческого конкурса, посвященного театру. Для зрителей подарком стали отрывки из лучших и полюбившихся спектаклей, которые стали лауреатами и обладателями Гран-при многих театральных фестивалей. Кстати, в этом году фестивали проводил и Орел.



Елена Казакова, директор областного академического театра им. И.С.Тургенева: «Мы принимали театральный марафон. Это было здорово. Мы возродили фестиваль «Русская классика» и он прошел очень удачно, очень успешно».

На концерте, посвященном закрытию Года Театра, прозвучали арии из опер, песни из мюзиклов, сольные номера - ведь теперь все театры Орла смело можно назвать музыкальными. Этот театральный год принес надежду актерам и радость зрителям. И пусть занавес в очередной раз закрывается, но только для того чтобы снова распахнуться.





Эва Стасюлевич

16 декабря 2019 года



