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«Мой бизнес» проведет работу над ошибками

На поддержку предпринимателей в этом году было выделено 120 миллионов рублей в рамках нацпроекта. В Орле был создан центр для бизнесменов, где сейчас можно получить более 70 услуг. Но не все проблемы еще решены.


Как сегодня отметили на заседании правительства Орловской области, в следующем году список услуг, предоставляемых центром поддержки предпринимателей, заметно расширится. Появится возможность получения лизинга, софинансирования подготовки документов к госзакупке и подготовке персонала.

Отметили и тот факт, что кластеров на Орловщине станет больше. Сейчас их четыре. Объединятся предприятия, которые занимаются выпуском текстильной продукции. Их 16.

Но не все так гладко в реальности, как в отчетах - высказался глава региона. Жалобы до сих пор поступают и не все проблемы решены.

Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Мы с вами понимаем, что в малом и среднем предпринимательстве проблем огромное количество, и сегодня мы, открыв центр «Мой бизнес», не решили эти проблемы. Наша задача сделать так, чтобы этот центр не только работал, работал наш гарантийный фонд микрофинансирования, была возможность полноценной работы уполномоченного по правам предпринимателя, чтобы весь комплекс мер был действительно эффективно настроен на эффективную работу с предпринимателями».



Анна Вайсергисер
16 декабря 2019 года
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