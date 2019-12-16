Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Остановят ли в Орле болезнь Альцгеймера? Мы пообщались с учеными, которые выиграли мегагрант. На что потратят?



- Не все проблемы малого бизнеса решены. Что предлагают власти? Ответ - в «Вестях».



- Занавес закрыт. Как завершился Год Театра? И какие планы на будущее? Мы спросили об этом режиссеров орловских театров.



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Вести-Орёл

16 декабря 2019 года



