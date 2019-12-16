Быть ли фонтану в сквере Ермолова? В Орле начались публичные слушания об изменении архитектурного облика сквера Ермолова и установки там фонтана.





Слушания проходят в здании администрации областного центра.

Также обсуждается перспективное развитие близлежащих скверов.





Антон Киселёв

16 декабря 2019 года



