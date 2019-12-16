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И вот она – нарядная!

Орел готовится к Новому году. На площади Ленина уже смонтирована главная ёлка региона. Она чуть ниже предыдущей.


Новогодняя ель, которая украшала главную площадь областного центра последние 10 лет, переехала на площадь Содружества в Северном районе. Новое дерево тоже выполнено из искусственных еловых лап. Высота его 15 метров, стоимость - 1 миллион 700 тысяч рублей.

Ёлку доставили в Орёл всего за три дня. Такое же время потребовалось на то, чтобы её смонтировать. Этим занимался подрядчик из Санкт-Петербурга, победивший в электронном аукционе. В этом году ель незначительно сменила «адрес прописки». Вместо традиционного расположения перед драмтеатром, она установлена в центре площади. Огни на главной новогодней ёлке региона торжественно зажгут 21 декабря.

Планируется также украсить по-новому улицу Ленина.


Артемий Лукьянчиков
16 декабря 2019 года
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