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Орловских родителей больше всего волнуют проблемы взаимоотношений с детьми

Такие выводы сделал областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Учреждение выиграло грант на поддержку семей с детьми - 7 миллионов 650 тысяч рублей. Эти средства, полученные в рамках нацпроекта «Образование», пошли на организацию бесплатных консультаций для родителей во всех районах области.


Бесплатная консультативная служба на базе регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи функционирует с июля этого года. И сейчас подводят первые итоги. А это почти 17,5 тысяч консультаций для родителей как Орла, так и области. Ведь для того чтобы эта помощь была доступнее, за счет средств гранта консультационные пункты открыты и в районах и оснащены необходимым оборудованием.

Александр Кирюхин, программист:

«Рабочее место специалиста оснащено современным компьютером для проведения дистанционных консультаций по скайпу, для выездных консультаций мы используем ноутбуки».

Еще до открытия пунктов помощи специалисты центра прошли профкурсы.

Елена Красова, директор Орловского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: «75 специалистов-консультантов прошли обучение по курсам «Навигация консультирования родителей» по различным темам. Обучение проходило на базе института развития образования и на базе Московского государственного педагогического университета». 

Консультации проводят как на выезде, так и дистанционно. Но охотнее всего люди обращаются очно. Проанализировав вопросы, которые задают родители, специалисты отмечают, что больше всего родителей волнуют проблемы детско-родительских отношений, определения оптимального образовательного маршрута, поведенческие проблемы детей и подростков, профилактика зависимостей, возможности коррекции, компенсации имеющихся нарушений профориентация и трудоустройство, самореализация одаренных детей и другие.

Эта информация легла в основу буклетов-рекомендаций для родителей по воспитанию и развитию детей и подростков.


Татьяна Тимохина
16 декабря 2019 года
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