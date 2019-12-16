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1 млрд 800 млн рублей в этом году получили аграрии Орловщины

Финансирование - двухуровневое: из федерального и регионального бюджетов. Средства будут освоены в полном объеме – об этом на заседании правительства сегодня говорил руководитель профильного департамента.


В текущем году собран рекордный урожай - намолочено 3 миллиона 800 тысяч тонн зерна. Прирост - больше 150%. Добились этого благодаря увеличению посевных площадей по всем культурам. Только сои стало больше почти на 22 тысячи гектаров. Увеличилась и площадь закладки многолетних насаждений. В животноводстве тоже говорят о приросте - с плюсом производство скота и птицы, но этого не достаточно.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В этом году сложилась исключительная ситуация, когда помимо производителей молока, появился и сбыт, и это ключевая ситуация с точки зрения определения приоритетов. Со своей стороны нужно посмотреть на следующий год - при планировании меры поддержки, необходимых производителям молока - чтобы они свободно могли планировать и свое развитие и, соответственно, обеспечить объем потребления переработчиков».



Анна Вайсергисер
16 декабря 2019 года
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