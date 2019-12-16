1 млрд 800 млн рублей в этом году получили аграрии Орловщины Финансирование - двухуровневое: из федерального и регионального бюджетов. Средства будут освоены в полном объеме – об этом на заседании правительства сегодня говорил руководитель профильного департамента.





В текущем году собран рекордный урожай - намолочено 3 миллиона 800 тысяч тонн зерна. Прирост - больше 150%. Добились этого благодаря увеличению посевных площадей по всем культурам. Только сои стало больше почти на 22 тысячи гектаров. Увеличилась и площадь закладки многолетних насаждений. В животноводстве тоже говорят о приросте - с плюсом производство скота и птицы, но этого не достаточно.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В этом году сложилась исключительная ситуация, когда помимо производителей молока, появился и сбыт, и это ключевая ситуация с точки зрения определения приоритетов. Со своей стороны нужно посмотреть на следующий год - при планировании меры поддержки, необходимых производителям молока - чтобы они свободно могли планировать и свое развитие и, соответственно, обеспечить объем потребления переработчиков».





Анна Вайсергисер

16 декабря 2019 года



