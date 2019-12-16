В Орловской области увеличилось количество предпринимателей, пользующихся новой контрольно-кассовой системой Кассовая реформа и противодействие коррупции - эти темы обсудили на последнем заседании Общественного совета при управлении налоговой службы Орловской области.





В частности участники рассмотрели заключительный этап перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники. Он завершился 1 июля этого года. В результате количество предпринимателей, которые пользуются этими приборами финансового учета, выросло на 4 тысячи. Еще одна актуальная тема - противодействие коррупции в налоговых органах. Здесь все направлено на профилактику. Действенным механизмом была признана работа специальных комиссий.



Ирина Ромашина, главный специалист-эксперт отдела кадров и безопасности УФНС России по Орловской области: «В 2018 году во всех налоговых органах Орловской области было проведено 34 заседания, и во время работы этих комиссий было рассмотрено более 100 материалов гражданских служащих. Прямого конфликта интересов выявлено не было, благодаря проведению профилактических мероприятий мы упреждаем возникновение проблем, связанных с коррупцией».

Также на Общественном совете были обозначены ключевые направления работы на 2020 год. Это и личные приемы граждан, и публичные обсуждения, и повышение налоговой грамотности в учебных заведениях региона.





Оксана Гранн

16 декабря 2019 года



