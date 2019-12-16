понедельник 16.12.2019 18:12:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орловской области увеличилось количество предпринимателей, пользующихся новой контрольно-кассовой системой

Кассовая реформа и противодействие коррупции - эти темы обсудили на последнем заседании Общественного совета при управлении налоговой службы Орловской области.


В частности участники рассмотрели заключительный этап перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники. Он завершился 1 июля этого года. В результате количество предпринимателей, которые пользуются этими приборами финансового учета, выросло на 4 тысячи. Еще одна актуальная тема - противодействие коррупции в налоговых органах. Здесь все направлено на профилактику. Действенным механизмом была признана работа специальных комиссий.

Ирина Ромашина, главный специалист-эксперт отдела кадров и безопасности УФНС России по Орловской области: «В 2018 году во всех налоговых органах Орловской области было проведено 34 заседания, и во время работы этих комиссий было рассмотрено более 100 материалов гражданских служащих. Прямого конфликта интересов выявлено не было, благодаря проведению профилактических мероприятий мы упреждаем возникновение проблем, связанных с коррупцией».

Также на Общественном совете были обозначены ключевые направления работы на 2020 год. Это и личные приемы граждан, и публичные обсуждения, и повышение налоговой грамотности в учебных заведениях региона.


Оксана Гранн
16 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.