Вместо исправления ошибок - иск в суд? Директор Болховского дома интерната решил судиться с постояльцем, который опубликовал видео об условиях содержания в учреждении.





Видео попало в сеть в августе этого года. Уже на следующее утро в социальное учреждение пришла прокурорская ревизия, а местный СК начал доследственную проверку. После этого несколько сотрудников были уволены. Вот что нам удалось узнать о том, что происходит сейчас в Болховском доме-интернате.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Буквально на прошлой неделе я была в Болховском доме-интернате. Ситуация там стабильная. Я общалась с проживающими. Как раз там проводилась аттестация сотрудников. На мой взгляд ситуация более или менее стабильная, хотя, конечно, есть проблемы, которые мы решаем в рабочем режиме. Я думаю, все будет нормально».





Всеволод Трифонов

16 декабря 2019 года



