В Орле в судебном порядке пытаются заставить администрацию решить судьбу дома № 38 по улице Металлургов С иском в суд обратилась прокуратура Советского района. Поводом к проверке и иску послужили публикации в СМИ. В том числе, и в эфире ГТРК «Орел».





О том, что в бывшем общежитии в пору снимать фильмы ужасов, мы рассказывали вам в одном из выпусков региональных «Вестей».



Фасад осыпается, на стенах грибок, с потолка - капает вода. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу в 2018-м. Пока, как говорят в мэрии, деньги выделены только на проект, который предусматривает ремонт здания, а не его снос.



Прокурорская проверка показала, что "мероприятия по устранению аварийного дома органами власти не разработаны и не осуществлены". В итоге - дело передано в суд.





Надежда Невматулина

16 декабря 2019 года



