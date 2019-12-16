Город Ливны был отмечен в Совете Федерации Муниципальное образование стало одним из лидеров конкурса «Города для детей».





Конкурс проводит Совет Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отмечают лучший опыт на местах. В этом году на конкурс заявилось 360 муниципалитетов из 73 субъектов страны. А всего за десять лет существования конкурса, в нем приняли участие 800 муниципалитетов.



Ливны представляют свои программы поддержки детей на протяжении пяти лет. И трижды становились победителями: в 2015 году - в номинации «Дети разные важны»; в 2016-м - в номинации «Город детей - город семей». А в 2017-м - Ливны получили грант на проект «Город для всех, для каждого, для себя». И вот - очередная «высокая оценка»: глава Ливен Сергей Трубицин получил благодарность председателя Совета Федерации за вклад в развитие местного самоуправления и реализацию государственной политики в сфере защиты семей и детей.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

16 декабря 2019 года



