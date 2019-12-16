понедельник 16.12.2019 18:12:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Город Ливны был отмечен в Совете Федерации

Муниципальное образование стало одним из лидеров конкурса «Города для детей».


Конкурс проводит Совет Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отмечают лучший опыт на местах. В этом году на конкурс заявилось 360 муниципалитетов из 73 субъектов страны. А всего за десять лет существования конкурса, в нем приняли участие 800 муниципалитетов.

Ливны представляют свои программы поддержки детей на протяжении пяти лет. И трижды становились победителями: в 2015 году - в номинации «Дети разные важны»; в 2016-м - в номинации «Город детей - город семей». А в 2017-м - Ливны получили грант на проект «Город для всех, для каждого, для себя». И вот - очередная «высокая оценка»: глава Ливен Сергей Трубицин получил благодарность председателя Совета Федерации за вклад в развитие местного самоуправления и реализацию государственной политики в сфере защиты семей и детей.


При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
16 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.