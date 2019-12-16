Сегодня Андрей Клычков провел встречи с жителями Орла Одним их актуальных вопросов в Орле является переселение из аварийного жилья.





Также главу региона просили посодействовать в предоставлении благоустроенного жилья многодетной семье, и еще - в организации уличного освящения в переулке Мало-Новосильский в Орле. Соответствующие поручения Андрей Клычков адресовал руководителям профильных департаментов, которые также присутствовали на приеме граждан.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области









Надежда Невматулина

16 декабря 2019 года



