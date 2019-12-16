В Орловской области создан Экспортный совет при губернаторе Работать он будет на общественных началах.





Задача совета - разрабатывать направления экспортной деятельности, просчитывать условия выхода на внешний рынок, выявлять административные барьеры и давать рекомендации по их устранению.





Татьяна Напольских

16 декабря 2019 года



