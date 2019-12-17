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В октябре 2020 переписчикам предстоит собрать полную информацию о стране

Узнают количество граждан, какие национальности проживают, во что верят и многое другое. О том, как организовать этот процесс на Орловщине, сегодня будут говорить в администрации региона.


Решить предстоит немало вопросов – сколько переписчиков будет работать в Орловской области, какая нагрузка ляжет на каждого из них - сколько предстоит преодолеть километров и опросить человек. Обсудят вопросы безопасности, проблемы, которые могут возникнуть и другие организационные вопросы.

Напомним, последняя всероссийская перепись проходила в 2010 году. А в 2015-м в стране проводилось социально-демографическое исследование.


Мария Семак
17 декабря 2019 года
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