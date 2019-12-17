В октябре 2020 переписчикам предстоит собрать полную информацию о стране Узнают количество граждан, какие национальности проживают, во что верят и многое другое. О том, как организовать этот процесс на Орловщине, сегодня будут говорить в администрации региона.





Решить предстоит немало вопросов – сколько переписчиков будет работать в Орловской области, какая нагрузка ляжет на каждого из них - сколько предстоит преодолеть километров и опросить человек. Обсудят вопросы безопасности, проблемы, которые могут возникнуть и другие организационные вопросы.



Напомним, последняя всероссийская перепись проходила в 2010 году. А в 2015-м в стране проводилось социально-демографическое исследование.





Мария Семак

17 декабря 2019 года



