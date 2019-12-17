Собрались на новогодние каникулы – проверьте, нет ли у вас долгов Иначе поездка может сорваться. Орловские приставы рекомендуют все сделать заранее.





С начала года уже вынесено более 34 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда за пределы России – сообщают в региональном управлении. Из них 16,5 тысяч – до сих пор действительны. Чтобы избежать неожиданных арестов в аэропорту, стоит зайти на сайт ведомства, узнать, имеются ли долги и если они есть – оплатить. В ведомстве отмечают, что снятие ограничений может занять до пяти рабочих дней.





Мария Семак

17 декабря 2019 года



