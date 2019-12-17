Орловская молодежь – за здоровый образ жизни В Орле к профилактической работе по борьбе с опасными привычками привлекают волонтеров. Ребята помогают полиции очищать город от рекламы наркотических веществ.





В рамках акции «Закрась рекламу смерти» студенты закрасили около 40 надписей только в Железнодорожном районе Орла. Акция продолжается и в ближайшие дни исчезнет реклама запрещенных веществ в других районах города.





Мария Семак

17 декабря 2019 года



