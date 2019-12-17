Орловцев приглашают принять участие в адресной акции Ливенская общественность решила порадовать в праздники воспитанников двух реабилитационных центров района.





Одно учреждение находится в самих Ливнах, второе – в селе Успенское. В общей сложности в этих центрах на постоянной основе находятся 28 детей. Они будут рады канцелярским наборам, подаркам для зимних игр (снежколепы, лопатки, ледянки, лыжи, санки). Не будет лишней и теплая одежда. Ну, и конечно, праздничное настроение детям подарят сладости.



Подробнее о том, как присоединиться к акции можно узнать по телефону 8-953-624-85-23.





Мария Семак

17 декабря 2019 года



