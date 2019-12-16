Общественность Орла поддержала реконструкцию сквера Ермолова! Свои мнения горожане сегодня высказали на общественных слушаниях в мэрии.





В зале собралось больше 400 жителей областного центра. Среди высказанных мнений было и негодование общественников, которые уверены, что из-за реконструкции пострадает историко-культурная зона. Сторонники идеи считают, что пора изменить атмосферу общественного места, создав единое пешеходное пространство ансамбля рекреационных зон.



В результате депутаты Орловского горсовета одобрили изменения архитектурного облика сквера генерала Ермолова с размещением фонтана, перспективного развития сквера Маяковского, сквера Лескова, выхода на Ленинский мост.





Антон Киселёв

16 декабря 2019 года



