Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Привычный вид или реконструкция с фонтаном? Желающих принять участие в обсуждении с трудом вместил большой зал мэрии Орла. Общественность Орла поддержала реконструкцию сквера Ермолова.



- Забота - через суд. Прокуратура пытается заставить власти областного центра решить судьбу общежития на Металлургов.



- Город, где заботятся о детстве, в третий раз отмечен в Совете Федерации. Ливны получили награду.



- Святыня, хранящая прикосновение Девы Марии. В Орёл доставили частичку пояса Богородицы.

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Вести-Орёл

16 декабря 2019 года



