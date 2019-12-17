В Орле сбили еще одного пешехода, переходившего дорогу на красный свет Похожее ДТП произошло в субботу, 14 декабря.





16 декабря в 21:20 водитель 1951 г.р., управлял автомобилем «Киа Спектра» двигался по ул. Комсомольской и в районе дома № 229 А произошел наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в больницу им. Семашко.



Похожее ДТП произошло 14 декабря и тоже на Комсомольской.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

17 декабря 2019 года



