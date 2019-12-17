Два человека пострадали на трассе Орел - Ефремов ДТП произошло 16 декабря в 23:15.





38-летний водитель, управляя транспортным средством «ВАЗ 2106», двигаясь в районе 49 км автодороги Орел - Ефремов, не справился с управлением, допустил съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП водитель и его пассажир - женщина 1991 г.р. получили телесные повреждения, доставлены в ООКБ.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

17 декабря 2019 года



