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Творчество как метод патриотического воспитания

В Орловской области подвели итоги студенческого конкурса «Светлые родники России». О чем поет и какие произведения для постановок выбирает современная молодежь?


Областной конкурс «Светлые Родники России» объединил 14 учебных заведений. Участникам был предоставлен выбор для проявления талантов - можно было попробовать свои силы в художественном слове, в вокальном или театральном искусстве.

Конкурс проводится с 1992 года. Организатором конкурса выступает Центр дополнительного образования и развития творчества учащейся молодежи. В наш век гаджетов и удаленного общения студенты с огромным удовольствием занимаются художественным творчеством и выступают на сцене.

Анастасия Егурнова, руководитель Центра дополнительного образования и развития творчества учащейся молодежи «Сегодня 78 творческих номеров, а по количеству участников более 300. Я поражена, что столько участников всегда, из года в год, каждый конкурс. Много людей принимают участие». 

Это, несомненна, и заслуга педагогов, которые уделяют патриотическому воспитанию очень много внимания.

В номинации «Вокальное творчество» среди победителей студенты Орловского технического колледжа. А Гран-при в номинации «Актерское мастерство - художественное слово» завоевал творческий коллектив Орловского техникума агротехнологий транспорта. Они представили на конкурс сцену по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».


Владислав Кузнецов
17 декабря 2019 года
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