Госкорпорация «Росатом» оценит орловскую сферу ЖКХ Специалисты пробудут в регионе два дня, проведут консультации и оценят готовность проектов, которые будут реализовываться в Орле.





Гости встретятся с руководством региона и города, посетят различные предприятия жилищно-коммунальной сферы. Один из ключевых пунктов в маршруте – «Спецавтобаза». Там внедряются методы улучшения механизированной уборки орловских улиц. Также в программе работа по проекту «Оптимизация процесса ликвидации аварий на объектах ЖКХ», внедрение системы электронного документа оборота и других методик, позволяющих обеспечить максимально эффектное взаимодействие всех городских структур.





Мария Семак

17 декабря 2019 года



