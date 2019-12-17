В Хоспис-центре Орла началась первая практическая конференция по оказанию долговременного ухода на дому «Добрые руки»

Представители власти, некоммерческих организаций общественники и студенты говорят о том, как сделать так, чтобы человек со смертельным диагнозом не оставался один на один с болезнью, и как помочь родным тяжелобольного.





Анна Вайсергисер

17 декабря 2019 года



