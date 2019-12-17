Росавтодор в Орловской области перешёл на зимнее содержание дорог Необходимые противогололёдные материалы и спецтехника готовы с октября. Сейчас региональное управление автомагистрали Москва - Харьков вместе с подрядчиками, ответственными за содержание дорог, работают в круглосуточном режиме. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций уточнены объездные маршруты для наиболее опасных участков трассы, а также определены и подготовлены площадки для временных стоянок транспорта.





Федеральное дорожное агентство переходит на зимний режим работы. На орловском участке автомагистрали Москва - Харьков круглосуточно дежурит современная спецтехника. Покрытие уже обрабатывается хлоридами, которые, кстати, безвредны для окружающей среды. Необходимые запасы песко-соляной смеси заготовлены.



Сергей Грачёв, заместитель гендиректора по содержанию автодорог, мостов и искусственных сооружений ООО «Строймагистраль»: «В Орловской области на федеральных дорогах общего пользования, подведомственных ФКУ Москва - Харьков, находятся семь участков подрядной организации ООО «Строймагистраль», занимающейся ремонтом и содержанием дорог. На этих участках находятся более 80 единиц техники для быстрого реагирования в гололед и обильный снегопад».

Вся техника - а это комбинированные машины на базе КамАЗ и VOLVO, погрузчики, грейдера, бульдозеры и тяжелые тракторы - оборудована датчиками системы ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать ее работу. Также специалисты регионального управления автомагистрали «Москва – Харьков» уже с октября тщательно мониторят состояние полотна. 14 датчиков и метеостанций, охватывают все 400 километров орловского участка трассы.



Андрей Безбатько, замначальника отдела организации сохранности автодорог ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Москва - Харьков» Федерального дорожного агентства: «Диспетчеры получают информацию не только о состоянии дорожного покрытия, но и информацию о скорости ветра, температуре покрытия. А также прогноз погоды на ближайшие сутки. Данные системы настолько усовершенствованы, что прогноз погоды можно определить почти со стопроцентной точностью на ближайшие сутки».

Кураторы участков дороги актуальную информацию получают на мобильные устройства, благодаря чему всегда могут оперативно отреагировать на внештатную ситуацию и принять меры. Водителей о них также незамедлительно оповещают по специальному радиоканалу - станция, по статистике, есть в каждом пятом автомобиле.





Антон Киселёв

17 декабря 2019 года



