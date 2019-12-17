вторник 17.12.2019 12:12:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Росавтодор в Орловской области перешёл на зимнее содержание дорог

Необходимые противогололёдные материалы и спецтехника готовы с октября. Сейчас региональное управление автомагистрали Москва - Харьков вместе с подрядчиками, ответственными за содержание дорог, работают в круглосуточном режиме. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций уточнены объездные маршруты для наиболее опасных участков трассы, а также определены и подготовлены площадки для временных стоянок транспорта.


Федеральное дорожное агентство переходит на зимний режим работы. На орловском участке автомагистрали Москва - Харьков круглосуточно дежурит современная спецтехника. Покрытие уже обрабатывается хлоридами, которые, кстати, безвредны для окружающей среды. Необходимые запасы песко-соляной смеси заготовлены.

Сергей Грачёв, заместитель гендиректора по содержанию автодорог, мостов и искусственных сооружений ООО «Строймагистраль»: «В Орловской области на федеральных дорогах общего пользования, подведомственных ФКУ Москва - Харьков, находятся семь участков подрядной организации ООО «Строймагистраль», занимающейся ремонтом и содержанием дорог. На этих участках находятся более 80 единиц техники для быстрого реагирования в гололед и обильный снегопад». 

Вся техника - а это комбинированные машины на базе КамАЗ и VOLVO, погрузчики, грейдера, бульдозеры и тяжелые тракторы - оборудована датчиками системы ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать ее работу. Также специалисты регионального управления автомагистрали «Москва – Харьков» уже с октября тщательно мониторят состояние полотна. 14 датчиков и метеостанций, охватывают все 400 километров орловского участка трассы.

Андрей Безбатько, замначальника отдела организации сохранности автодорог ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Москва - Харьков» Федерального дорожного агентства: «Диспетчеры получают информацию не только о состоянии дорожного покрытия, но и информацию о скорости ветра, температуре покрытия. А также прогноз погоды на ближайшие сутки. Данные системы настолько усовершенствованы, что прогноз погоды можно определить почти со стопроцентной точностью на ближайшие сутки».

Кураторы участков дороги актуальную информацию получают на мобильные устройства, благодаря чему всегда могут оперативно отреагировать на внештатную ситуацию и принять меры. Водителей о них также незамедлительно оповещают по специальному радиоканалу - станция, по статистике, есть в каждом пятом автомобиле.


Антон Киселёв
17 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.