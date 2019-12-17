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Собственники объектов недвижимости все чаще принимают дополнительные меры для безопасности своих квадратных метров

Одним из наиболее эффективных способов, по мнению Росреестра, является внесение в единый государственный реестр специальной записи.


Специальная запись в единый государственный реестр предусматривает только личное участие правообладателя или его законного представителя при осуществлении всех сделок с недвижимостью. Информация об этом появится в банке данных в течение 5 дней с момента подачи заявления.

Татьяна Тихонова, замначальника отдела управления Росреестра по Орловской области: «Наличие в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом, не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем на государственную регистрацию прав».

Однако стоит помнить, что такая запись в ЕГРН не препятствует регистрации недвижимости на основании судебного решения или по требованию пристава-исполнителя.


Оксана Гранн
17 декабря 2019 года
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