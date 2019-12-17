Резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» могут получить льготы Речь идет о предоставлении кредитов по сниженной ставке для малого и среднего бизнеса.





Такая информация появилась сегодня на портале Орловской области. Субъекты предпринимательства могут взять кредит от 500 тысяч рублей до 2 миллиардов на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств. Снижение ставки происходит в рамках договоренностей с рядом банков в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Направлено оно на развитие и поддержку малых и средних компаний России.





Надежда Невматулина

17 декабря 2019 года



