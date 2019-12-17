В орловской школе дети осваивают азы робототехники Как известно, на уроках технологии девочек учат готовить и шить, мальчиков - мастерить из дерева. В школе № 13 города Орла решили пойти дальше и предложили ребятам освоить простейшие навыки программирования.





Современным детям - современный подход к образованию. Так считают в орловской школе № 13. Поэтому кроме традиционных уроков труда уже второй учебный год на технологии мальчишки пробуют себя в роли инженеров-конструкторов - собирают роботов.

Антон Ивайкин, ученик СОШ №13 г. Орла: «Надо уметь работать руками, что-нибудь делать из металла, из дерева, но все-таки будущее - за роботами». Михаил Толпекин, ученик СОШ №13 г. Орла: «Мы собирали роботов, но это очень длительный процесс, но в конце он вознаграждается - получается механизм».

Школьники сконструировали собаку. Научили ее команде «Голос». Собака-робот реагирует и на касание, а если ее не трогать, то песик заскучает и заснёт.

Юрий Меркулов, учитель технологии СОШ №13 г.Орла: «Надо обладать не только софт-компетенциями, то есть гибкими компетенциями, но и хард-компетенциями. Наши уроки технологи в этом помогают. И ребенок должен уметь и руками работать, и думать».

Конструктор заставляет мыслить и действовать не по шаблону - уверен Юрий Николаевич, учитель технологии. Ему и принадлежит идея занять ребят на уроках робототехникой. Первый практический материал приобрел на средства, которые выиграл в конкурсе профмастерства.

Юрий Меркулов, учитель технологии СОШ №13 г. Орла: «Вложенные мною деньги, я думаю, окупятся тем, что ребята приобретут новые знания, компетенции, они попробуют себя в роли инженеров-конструкторов. И я их дополнительно смогу профориентировать на получение инженерных профессий». Татьяна Борисова, директор СОШ №13 г. Орла: «Мы ищем возможности, чтобы оснастить уроки технологии более современным оборудованием».

Но традиционные уроки, где школьники учатся работать с инструментами, механической обработки дерева или металла, не забыты. Эти знания ребята получают с не меньшим интересом. Кстати, свой профессионализм молодой педагог доказал еще раз. Очередная победа в конкурсе одержана, и в ближайшее время мальчишки начнут осваивать еще и азы 3D-дизайна - в школе появится специальный принтер.





Анна Вайсергисер

17 декабря 2019 года



