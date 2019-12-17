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Праздник с огоньком и без последствий

В преддверии празднования Нового года торговые точки, специализирующиеся на продаже пиротехники, находятся под особым контролем сотрудников МЧС. Сегодня они отправились в очередной рейд.


Проверяют условия реализации, наличие сертификатов. Кроме этого, проводят инструктаж по технике безопасности. Впрочем, продавцы товаров «с огоньком» и сами могут провести консультацию для тех, кто любит фейерверки.

Эльдар Каримов, администратор магазина: «При покупке любого пиротехнического изделия очень важно знать, что оно не имеет каких-то явных внешних механических повреждений: это целостность упаковки, наличие крышки, защитной пленки, фитиля под наклейкой».

В госпожнадзоре напоминают: пиротехнику следует приобретать в специализированных магазинах. И добавляют: в свободной продаже могут быть только фейерверки первого - третьего классов опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. В ходе профилактических рейдов пока нарушений не выявлено.

Денис Вещиков, старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Орлу ГУ МЧС России по Орловской области: «С сотрудниками полиции согласован график проведения рейдовых мероприятий на территории г. Орла, который будет осуществляться в преддверии новогодних и рождественских праздников».



Надежда Невматулина
17 декабря 2019 года
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