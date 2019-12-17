В Орле пожарные вывели мужчину из горящей квартиры Накануне произошел крупный пожар на улице Лазо.





Звонок о возгорании в квартире пятиэтажного дома поступил на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 17:38.



По прибытии пожарными было установлено, что из окон квартиры на первом этаже шел густой черный дым. Из-за образовавшегося сильного задымления жильцы подъезда не могли самостоятельно покинуть своей квартиры. Тогда было принято решение провести эвакуацию людей. Всего было эвакуировано 20 человек. На тушение горящей квартиры был подан один ствол. В ходе разведки в квартире был обнаружен и спасен мужчина 1957 год рождения. Спасенный был эвакуирован из дома и передан врачам скорой медицинской помощи для госпитализации.



В результате пожара в однокомнатной квартире огнем было повреждено помещение кухни на площади шесть квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Вышерасположенные квартиры от термического воздействия не пострадали. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали двенадцать раз, из них четыре выезда – на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

17 декабря 2019 года



