Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Спасен. Пожарные региона эвакуировали мужчину из горящей квартиры.



- Как современные технологии помогают в уборке дорог? Этот вопрос мы задали представителям федерального дорожного агентства.



- Ёлки – всем. В Орле начали работать елочные базары. Откуда к нам приехали лесные красавицы?



- Праздник с огоньком и без последствий. Сотрудники МЧС вышли на «охоту» за фейерверками. Как выбрать правильную пиротехнику?



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Вести-Орёл

17 декабря 2019 года



