В Орловской области в паллиативной помощи нуждаются почти четыре тысячи онкобольных Вопросы помощи смертельно больным людям сегодня обсудили на первой практической конференции по оказанию долговременного ухода за больными на дому. Говорили о том, как оказывать адресную помощь, как помогать психологически родным заболевших. Еще определили зону ответственности и порядок взаимодействия между различными службами.





В 2017 году в регионе сделали первые шаги на встречу смертельно больным людям. Заработала выездная бригада паллиативной помощи. Медсестры выполняют не только медицинские манипуляции. В первую очередь оценивают психологическое состояние больного. Также смотрят, как оборудована комната, как ухаживают за больным, и если нужно, обучают родственников или сиделок. Обучение - одна из важнейших составляющих и для самих больных, и для их родственников, и для сотрудников бригады.



Валентина Нордстрем, первый зампред правительства Орловской области: «В 15 медучреждениях есть школа, где обучают ухаживать за больными. И те, кто прошел обучение, самостоятельно оказывают помощь своим близким. Таких семей 120».

Об этом говорили на первой практической конференции по оказанию долговременного ухода за больными на дому. Речь шла и о новом приказе, который расставил точки над i в зоне ответственности и порядке взаимодействия медучреждений с некоммерческими фондами.



Александр Лебедев, гендиректор Регионального фонда социальной поддержки населения Орловской области: «Оказание паллиативной помощи состоит теперь из трех частей - доврачебная помощь, врачебная, специализированная. И сейчас, по новому приказу, некоммерческие организации имеют право заниматься оказанием паллиативной помощи. Например, наша задача это оказание доврачебной медицинской помощи».

В регионе число тех, кто нуждается в паллиативной помощи, только по онкологическим заболеваниям достигло почти четырех тысяч человек. Две с половиной из них проживают в областном центре.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Создана выездная паллиативная служба на базе Детской областной больницы. Она работает на всю область. В текущем году бригады выезжала в районы, проводили консультации. Это первые шаги, которые мы делаем. Я надеюсь, что в 2020 году мы еще больше продвинемся в реализации этого направления».

Пусть пока робкие шаги, но они все же сделаны. Орловская выездная паллиативная бригада работает в будни с 9:00 до 18:00. В Самаре, к примеру, подобная служба на страже 24 часа в сутки. К этому и надо стремиться. А еще в сердцах сотрудников теплится мечта о своем хосписе.





Анна Вайсергисер

17 декабря 2019 года



