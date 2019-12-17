В Орловской области обнаружен бесхозный газопровод Почти 3 км труб не состояли на балансе ни у одной организации.





При этом администрацией Жерновецкого сельского поселения Троснянского района меры по постановке на учет и оформлению в муниципальную собственность указанного объекта не принимались. Отмечается, что при отсутствии оформленного в установленном порядке права собственности на газовые сети не обеспечивается их сохранность и безопасность эксплуатации.



В целях устранения нарушений прокурор района обратился в суд. Судом исковые требования прокурора удовлетворены. В настоящее время судебное решение исполнено. В Единый государственный реестр прав на недвижимость внесены записи о принятии на учет в сельском поселении газопровода, сообщает прокуратура Орловской области.





Анастасия Дорохова

17 декабря 2019 года



