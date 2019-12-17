Работы на мосту Дружбы в Орле идут без отставания от графика Такую информацию сегодня озвучили на заседании профильного комитета горсовета.





Сейчас продолжается демонтаж балок, параллельно с этим идет работа на переходных плитах. На следующей неделе, как рассказал первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин, на объект прибудут 33 балки. Они были закуплены еще предыдущим подрядчиком, но так и не были доставлены на мост. Напомним, новый подрядчик - компания из Белгорода - зашел на объект в октябре этого года.





Надежда Невматулина

17 декабря 2019 года



