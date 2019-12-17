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В Орле открылись елочные базары

Их в этом году, как говорят в мэрии, будет больше, чем в прошлом.


Как сообщили в городской администрации, 18 площадок уже определили своих участников. Это шесть площадок по улице Комсомольской, площадь Жукова, ДК «Металлург» и другие традиционные площадки. Невостребованными остались 13 площадок. Желающих ждут в финансово-экономическом управлении администрации Орла.

Основная часть елочных базаров откроется после 21 декабря. Но уже сейчас некоторые торговые точки начали продавать лесных красавиц. Уже традиционно новогодние деревья разместились на Комсомольской площади. Живые ели и сосны к нам везут из Калужской, Пензенской и Брянской областей, а также из Пермского края.


Надежда Невматулина
17 декабря 2019 года
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