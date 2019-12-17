Центр Орла ждет преобразований Приём заявок на участие в конкурсе на лучшую концепцию пространственного развития литературно-рекреационной зоны в Орле продолжается до 27 декабря.





Подать заявку могут не только профессиональные архитекторы, но и все, кому интересна эта тема, и те, кого волнует, как будет выглядеть город в самом ближайшем будущем. Кстати, инициативу нашего региона высоко оценили в Москве. Там прошла пресс-конференция.



Участие в конкурсе - это возможность сохранить и приумножить мемориальное, культурное и литературное значение территорий. Объектами, которые нуждаются в развитии и продвижении, были выбраны Дворянское гнездо, территории музеев Лескова, Тургенева, Грановского, Бунина, а так же Рябиновый сквер.



Андрей Карпов, руководитель департамента по проектам развития территорий Орловской области: «Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап: до 27 декабря желающие принять в нем участие подают заявки и прикладывают к ней либо эскизное приложение, либо эссе, либо портфолио. Второй этап будет проходить до 27 января. Участники, которые будут отобраны по результатам первого этапа, будут представлять свои предложения эскизных концептуальных решений развития данных территорий». Условия и порядок проведения конкурса опубликованы на официальном сайте конкурс.орёл.рф. Там же есть и вся дополнительная информация.





Эва Стасюлевич

17 декабря 2019 года



