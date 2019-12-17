В Орле до конца 2020 года необходимо расселить 20 аварийных домов Это значит, что для 400 орловцев в скором времени должно наступить долгожданное новоселье.





Денежные выплаты на приобретение нового жилья уже получили 27 собственников. Однако, как говорят власти, программа переселения в областном центре буксует. Потому как утвержденная цена за квадратный метр - ниже рыночной. Кроме этого, в Орле не хватает свободного нового жилья небольшой площади. Власти намерены проработать вопрос о жилье экономкласса с застройщиками.





Надежда Невматулина

17 декабря 2019 года



