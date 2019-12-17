Какой будет первая цифровая перепись населения? Особенности ВПН-2020 обсудили на заседании региональной переписной комиссии Орловской области.





В Орле прошло второе заседание Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Орловской области. В его работе приняли участие члены регионального правительства, представители муниципальных образований. Заседание, проходившее в круглом зале областной администрации, провела руководитель Орелстата Тамара Устинова. Она рассказала о том, как в регионе ведется подготовительная работа к самому масштабному статистическому обследованию десятилетия: «В 2019 году во всех городах и районах созданы комиссии по проведению ВПН 2020 года. Одним из основных этапов подготовительной работы является актуализация списков адресов домов и картографического материала, обеспечивающих полноту учета населения и проведения переписи. Для выполнения этих задач в августе–сентябре 2019 года на территории области работали 272 регистратора. За месяц сплошного натурного обхода они обследовали более 165 тыс. домов. По предварительно составленным спискам они уточняли адреса, где проживает или может проживать население, которое нужно учесть во время переписи. Не заходя в домовладения, подъезды и квартиры жильцов, регистраторы проверили наличие строения и жилых помещений, вошедших в списки адресов, указанных в картах. За период, прошедший с момента предыдущей переписи населения 2010 года, в населенных пунктах велось достаточно активное строительство жилья, в то же время часть домов по разным причинам не сохранилась. Все эти имения в адресном хозяйстве регистраторы тщательно фиксировали. В результате этой работы списки адресов, по которым пойдут переписчики, пополнились 4 тысячами вновь построенных жилых помещений, в то же время 7 тысяч домов, которые были в списках 2010 года, будут удалены, потому что на местности этих жилых строений в настоящее время нет». На основе актуализированных списков в первом квартале 2020 года статистики проведут переписное районирование – выделят переписные и счетные участки, а затем определят потребность во временных переписных кадрах. По предварительным подсчетам в области потребуется 1328 переписчиков и 222 контролера. При обходе населенных пунктов регистраторы проверяли также и состояние адресного хозяйства: наличие табличек с указанием улиц и номерных знаков на домах. Информация о выявленных недостатках доведена до глав муниципальных образований. Руководитель Орелстата напомнила, что приведение в порядок адресного хозяйства должно быть завершено к 1 июля 2020 года, а ответственность за установку и содержание домовых знаков несут владельцы зданий и сооружений, в частном секторе – домовладельцы. Тамара Устинова также подчеркнула, что успех проведения переписи во многом зависит от осознания органами исполнительной власти всех уровней масштабов и важности данного мероприятия, готовности совместно с органами статистики решать возникающие проблемы. Девиз переписи 2020 года – «Создаем будущее». По мнению руководство Росстата, возможно, это последняя перепись в традиционном понимании этого слова – когда в дома к людям приходят переписчики. Ведь в будущем будут совершенно другие возможности и технологии, сейчас можно строить только предположения – какие именно. Но уже эта перепись будет радикально отличаться от предшествующих – ведь это будет первая цифровая перепись населения России. Ее отличительная особенность – мультиканальность. Перепись можно будет пройти одним из трех способов: на портале «Госуслуги. ру», либо традиционно, привычно – с помощью переписчика, а также на удобном стационарном участке. Это первая перепись, в которой для сбора первичной информации не будут использоваться привычные бумажные носители – переписные бланки. Им на смену придут электронные переписные листы. Переписчики придут к респондентам с планшетами, а значит все данные будут собирать в цифровом виде. Никакой бумаги! Для повышения качества будут использоваться технологии «больших данных». Уже это делает грядущую перепись – «переписью будущего», да и данные, собранные во время ее проведения, будут работать на перспективу. Ведь это единственный способ получить такую полную информацию о населении, о его жилищных условиях, о национальном и языковом составе, образовательном уровне, миграции, фактической брачной структуре, реальных жилищных условиях. По итогам можно более точно описать состояние российского общества, провести «калибровку» государственной статистики, что может повысить эффективность принятия решений на всех уровнях. По текущим оценкам, в России проживает около 146 миллионов жителей и находится около 55 миллионов домохозяйств. Основная часть работы с населением ляжет на плечи 360 тысяч переписчиков – их наберут, обучат и оснастят в 2020 году. А в Орловской области по предварительным данным потребуется 1328 переписчиков и 222 контролера. Первые результаты ВПН-2020 будут подведены уже в декабре 2020 года, предварительные ее итоги Росстат обнародует в феврале 2021 года, а окончательные итоги будут доведены до всех категорий пользователей в 2021–2022 годах.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Юрий Левин

17 декабря 2019 года



