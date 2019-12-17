В Москве обсуждали потенциал развития агропромышленного комплекса Орловской области

Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Орловской области Андрея Клычкова с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

Говорили о текущем состоянии и перспективах развития отрасли. Как было отмечено, область наращивает объемы сельхозпроизводства. Помимо увеличения объема зерновых, на 21% по сравнению с прошлым годом повысили показатель в мясном животноводстве.

На встрече обсудили совершенствование механизма экспорта. Основную долю - 40% обеспечила пшеница, около 28% - рапс и почти 8% - подсолнечное масло.

Фото пресс-службы Минсельхоза РФ