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В Москве обсуждали потенциал развития агропромышленного комплекса Орловской области

Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Орловской области Андрея Клычкова с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.


Говорили о текущем состоянии и перспективах развития отрасли. Как было отмечено, область наращивает объемы сельхозпроизводства. Помимо увеличения объема зерновых, на 21% по сравнению с прошлым годом повысили показатель в мясном животноводстве. 
 
На встрече обсудили совершенствование механизма экспорта. Основную долю - 40% обеспечила пшеница, около 28% - рапс и почти 8% - подсолнечное масло. 
Фото пресс-службы Минсельхоза РФ



Татьяна Напольских
17 декабря 2019 года
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