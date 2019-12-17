Орловец попал за решетку за подготовку к взрывной деятельности По решению Заводского районного суда мужчина, который готовился стрелять и взрывать, заключен под стражу на 2 месяца. Решение пока не вступило в силу. Есть три дня на то, чтобы его оспорить.





Как указано на сайте Заводского суда, по версии следствия, орловец приобрел ружье и изготовил «коктейль Молотова». Использовать этот арсенал он хотел в общественном месте. Уголовное дело расследуется по статье 105-й - покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом.





Татьяна Напольских

17 декабря 2019 года



